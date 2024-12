Quotidiano.net - Beko ribadisce centralità Italia nel piano di lungo periodo

Europe "ha confermando integralmente ildi trasformazione delle attivitàne presentato al governo e alle parti sociali lo scorso 20 novembre", risultato "di una revisione complessiva delle attività europee dell'azienda, in conformità con il quadro legale e normativo". E' quanto afferma l'azienda in una nota, diffusa al termine dell'incontro che si è svolto oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy. "L'obiettivo primario diEurope - si legge - è mantenere una presenza manifatturiera ed operativa stabile e dinel continente e, in particolare, in".? Nel corso dell'incontro, l'azienda spiega di aver ribadito "ladell'nella propria strategia globale come centro di eccellenza per il cooking, includendo le attività di ricerca e sviluppo (R&D) e di design industriale, con un investimento previsto di 110 milioni di euro per la produzione di piani cottura, forni e microonde da incasso".