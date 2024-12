Inter-news.it - Bayer Leverkusen-Inter, precedenti: 3/3. Uno con iconiche capriole

Stasera, match valido per la sesta giornata di Champions League. Ci sono già tretra queste due squadre. La Beneamata ha sempre avuto la meglio., partita di cartello della sesta giornata di Champions League. Tra queste due squadre ci sono già tre. Nella sua storia l’ha affrontato ilin tre occasioni, collezionando tre vittorie. Il primo doppio confronto risale alla Champions League 2002/03, quando i nerazzurri sfidarono i tedeschi nel secondo girone della competizione: nel match di San Siro l’si impose per 3-2 grazie alla doppietta di Luigi Di Biagio e all’autogol del portiere Butt (per ilgol di Zivkovic e França). In Germania l’conquistò la qualificazione ai quarti vincendo per 2-0: la gara venne sbloccata dal primo gol in nerazzurro di Obafemi Martins, che festeggiò con una serie diche divennero poi il suo marchio di fabbrica.