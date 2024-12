Inter-news.it - Bayer Leverkusen-Inter, 5 cambi per Inzaghi! Probabile formazione

Leggi su Inter-news.it

si disputerà alle ore 21 alla BayArena: di seguito ladi Simone.LA SFIDA –è un match denso di elementi degni di nota. Innanzitutto sarà l’occasione per un primo confronto tra Xabi Alonso e Simone, le cui filosofie di gioco hanno rivoluzionato in senso positivo i club da loro allenati. In secondo luogo, rappresenterà l’opportunità per vedere se il reparto difensivo dell’, così come l’o assetto difensivo comprendente anche centrocampo e in parte attacco, sarà in grado di contenere la spinta offensiva dei tedeschi. Pur in assenza di Victor Boniface e, probabilmente, Patrick Schick, ilproduce e concretizza con efficacia., ladi:LE SCELTE – Inpotrà contare su un reparto difensivo quasi obbligato, tenendo conto delle assenze di Benjamin Pavard e Francesco Acerbi per infortunio.