Sport.quotidiano.net - Basket serie C. Etrusca, grande rimonta

Ieri sera al Palafontevivo, l’ha messo in atto una strategicacontro la Virtus Siena, conquistando una vittoria decisiva con il punteggio di 77-65. Nei primi due quarti, la squadra di casa ha faticato a trovare il ritmo giusto, concedendo troppo in difesa e risultando poco incisiva in attacco. Al rientro in campo, l’ha alzato l’intensità difensiva e ritrovato fluidità nelle manovre offensive, mostrando tutto il carattere e la qualità di cui è capace in una prova di forza che ha ribaltato il risultato e ancor più importante, la differenza canestri rispetto alla gara d’andata. Con questa vittoria, l’si issa al primo posto in classifica, volando in testa al girone. "Dopo un inizio opaco, con due quarti, mi azzardo a dire tra i peggiori della stagione - ha dichiarato il coach dell’, Gabriele Martelloni - la squadra ha reagito con una prestazione superlativa nella ripresa, subendo appena 27 punti e realizzandone ben 50, quindi abbiamo fatto un gran passo in avanti nel passarci la palla.