Basket DR2 ’Settebello’ per la Saturno

"Settebello" per laGuastalla (14), sempre solitaria al vertice della DR2: 60-48 sul parquet del Nubilaria (2), trascinata dai 26 punti di Colla; a -2 dalla vetta c’è la Sampolese (12), che rischia sul campo della Go(4): ad Albinea i biancorossi vincono 72-70 con 17 di Fontanesi; tra i locali in evidenza Ferretti (22). Aggancia il terzo posto l’Aquila Luzzara (10): 82-68 interno alle Gazze Canossa (10) con Balasso (23) e Magnanini (22) in evidenza; ritrova il sorriso Sant’Ilario (8), che regola 73-63 il fanalino Bibbianese (0) trascinata dai 19 punti di Parente, mentre dall’altra parte non bastano i 19 di Grisendi. Netta affermazione esterna di Campagnola (8), che vince 69-28 a Castelnovo Monti (2), mentre l’Icare Cavriago (8) continua la risalita grazie al 70-64 sull’Heron Bagnolo (6).