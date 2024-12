Sport.quotidiano.net - Basket Divisione regionale 1, si recupera il derby rinviato per maltempo. Aics-Scirea per il 3° posto

Stasera alle 21.15, al Villa Romiti andrà in scena il recupero della 3ª giornata rinviata sabato 19 ottobre per il: si gioca ilforlivese trae Gaetano. I bianconeri si sono confermati come una delle squadre più continue del torneo (contro Riccione, sabato, è arrivata la terza vittoria consecutiva), mentre l’ha disputato una prima parte di stagione sulle montagne russe, passando dai primi quattro ko consecutivi, per arrivare a conquistare scalpi importanti (Lugo e Faenza nell’ultimo turno). Sarà quindi una sfida importante, tra due formazioni che hanno a disposizione tanti piccoli di qualità, come Nicola Gardini (terzo miglior realizzatore del torneo con quasi 21 punti di media) e Alessandro Pinza da un lato; Luca Panzavolta (miglior marcatore dei suoi con 13 punti), Cristian Piazza e Federico Torelli dall’altro.