Pordenonetoday.it - Avventure natalizie - alla scoperta dei tesori dei musei civici

Leggi su Pordenonetoday.it

Cinque speciali giorni da trascorrere tra le sale deidi Pordenone in occasione delle vacanze di natale per divertirsi insieme e conoscere qualche curiosità in più sulle collezioni museali cittadine.Durante ogni giornata si approfondirà un tema diverso legato ad ognuno dei diversi.