Lapresse.it - Autonomia, Fontana: “Lieto Consulta riconosca ruolo centrale Parlamento”

L’è stato uno dei temi principali al centro del tradizionale incontro con la stampa parlamentare a Montecitorio per lo scambio di auguri per le festività di fine anno. “Da un certo punto di vista sonodel fatto che la Corte abbia stabilito che ilabbia un. Questa legge richiederà approfondimento”, ha detto il presidente della Camera, Lorenzoha poi aggiunto”un’opinione personale”, ovvero che “questa legge probabilmente si incanala su quella che è stata la riforma Costituzionale fatta più di vent’anni fa, che poteva essere fatta meglio diciamo. Per il futuro, non vedo male se qualcuno, qualche forza politica, volesse mettere mano alla Costituzione, per esempio chiarendo quali sono le materie che vanno allo Stato e quelle che vanno alle Regioni, le materie concorrenti che ora diventano funzioni”.