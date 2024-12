Primacampania.it - Auto rubate, poi smontate e rivendute a pezzi: tre arresti nel Napoletano

SAN GIUSEPPE VESUVIANO –: trenel. È accaduto a San Giuseppe Vesuviano, dove i carabinieri hanno sorpreso in flagrante e arrestato tre persone, sorprese mentre erano intente a mantellare in un terreno di via Muscettoli una Smart di colore nero, della quale erano rimasti ormai ancora pochi. A consentire di risalire al proprietario dell’la targa, ancora presente su ciò che restava del veicolo. Sempre la targa ha permesso ai militari dell’Arma di individuare anche un altro veicolo smembrato presente nelle vicinanze. Le due vetture sono risultate entrambe(con relativa segnalazione di furto alle forze dell’ordine) rispettivamente a Salerno e a San Sebastiano al Vesuvio. I tre soggetti sorpresi in flagrante, tutti già noti alle forze dell’ordine, non hanno fatto in tempo a fuggire: sono stati bloccati e arrestati ancora con gli attrezzi tra le mani.