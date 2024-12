Fanpage.it - Atalanta-Real Madrid, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni

Leggi su Fanpage.it

si gioca oggi alle 21:00, la partita è valida per sesta giornata della fase a girone unico di Champions. Le ultime news sulledi Gasperini e Ancelotti Diretta tv in chiaro e in esclusiva su Sky solo per abbonati.