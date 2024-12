Quotidiano.net - Associazione magistrati C.Conti, no a proroga scudo erariale

"L'eventualedelloal 30 aprile 2025, che sarebbe prevista dal Dl Milleproroghe approvato dal Consiglio dei ministri di ieri, suscita fortissime perplessità". È quanto si legge in una nota dell'della Corte dei. "Si tratta digeneralizzata e non legata ad alcuna circostanza eccezionale, in violazione del dettato della Corte Costituzionale (sent. n.132/2024). Cinque anni di mancato risarcimento dei danni erariali per condotte attive gravemente colpose sono davvero troppi danni non risarciti che resteranno per sempre a carico dei contribuenti", afferma l'che chiede "una riforma condivisa", denunciando il "rischio di un vero e propriotombale".