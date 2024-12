Avellinotoday.it - Asl di Avellino prima in Campania per i tempi di pagamento

L’ASL dipaga in media 29 giornidella scadenza. A dirlo è il Sole24ore che ha elaborato i dati suidipubblicati dalla Pubbliche Amministrazioni, stilando una classifica in base agli indicatori di tempestività per Ministeri, Regioni, Comuni Capoluogo e Aziende.