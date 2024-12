Ilgiorno.it - Arzago d'Adda, cade dalla scala in un fienile: grave 60enne

d'(Bergamo) –in unuomo di 60 anni. L’incidente è avvenuto in un’azienda agricola did', nella Bergamasca, alle 12.45 di oggi martedì 10 dicembre. L’uomo, 60 anni, si trovata sullache aveva posizionato nelquando ha perso l’equilibrio,ndo da un’altezza di circa 4 metri. Nell’impatto al suolo ha riportato traumi alla testa, al volto e al corpo. I soccorritori, intervenuti con automedica, ambulanza ed elisoccorso, lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Nell’azienda agricola dove si è verificato l’incidente sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici di Ats per le ispezioni del caso.