Cataniatoday.it - Ars lavoro, Giambona: "Rinnovo ccrl dipendenti regionali è solo primo passo"

Leggi su Cataniatoday.it

“Dopo anni di lotte e trattative finalmente siamo giunti ad unrisultato con la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo regionale per il 2019/2021. Un traguardo che mi soddisfa e in cui mi sono impegnato personalmente, ma che dopo tantolascia ancora l’amaro in bocca se.