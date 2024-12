Inter-news.it - Arnautovic può davvero partire? L’Inter attende una mossa – TS

Markorappresenta l’attaccante che sta vivendo la fase più delicata tra quelli attualmente in forza al. Il suo futuro appare incerto.IL PUNTO – Markoè un po’ l’oggetto misterioso di questo inizio di stagione deldi Simone Inzaghi. Il calciatore austriaco, come si poteva immaginare prima dell’estate, non sta avendo un minutaggio significativo tra campionato e coppa. Ciò che colpisce, però, è il fatto che sia sceso nelle gerarchie dell’attacco nerazzurro fino al punto di farsi superare da Joaquin Correa, un calciatore su cui si riteneva ormai ci fossero poche possibilità di risalita.e l’addio al: cosa può accadere?LO SCENARIO –è sul taccuino del Torino per la prossima sessione estiva di calciomercato. Il calciatore del, però, potrebbe approdare ai granata direttamente a gennaio.