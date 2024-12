Lanazione.it - Appropriazione indebita e autoriciclaggio: avvocato nei guai

Città di Castello, 10 dicembre 2024 -, dichiarazione infedele e: per undi Città di Castello scatta un decreto di sequestro preventivo per 2.642.880,74 euro eseguito dalle Fiamme Gialle tifernati. L’attività investigativa, condotta in parallelo a una verifica fiscale tuttora in corso, si concentra su operazioni finanziarie legate alla gestione di risarcimenti assicurativi tra il 2017 e il 2022. L’, incaricato dai clienti per seguire controversie stragiudiziali e ottenere indennizzi dalle compagnie assicurative, tratteneva senza autorizzazione parte degli importi liquidati, versando ai clienti solo una quota minoritaria delle somme spettanti. Con le somme trattenute, il professionista conduceva operazioni di reinvestimento. In particolare, l’uomo avrebbe acquistato polizze assicurative e trasferito parte del denaro a sua moglie, anche lei ora indagata per impiego di denaro di provenienza illecita.