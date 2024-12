Ilrestodelcarlino.it - Ape per tutti i gusti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In questi ultimi giorni è stato scritto sull'uso del versatile furgoncino Ape non più prodotto dalla Piaggio, ma non ho letto del suo utilizzo come taxi , il tuk tuk, che si fa in molti paesi dell' Asia e dell'America del Sud. Io l'ho utilizzato come passeggero: molto agile, panoramico ed economico. Giuseppe Bonfigli