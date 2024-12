Cataniatoday.it - Anziano sventa la truffa del falso incidente e tenta di far arrestare i malviventi

Avevano architettato una ingegnosatelefonica ai danni un 92enne di Catania, senza aver fatto i conti con la prontezza dell’uomo che non è caduto nella trappola. Itori hanno chiamato il 92enne al telefono di casa e, per carpire la sua buona fede, si sono spacciati per poliziotti in.