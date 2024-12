Liberoquotidiano.it - Antimafia: capigruppo maggioranza, 'passo indietro De Raho unica conseguenza possibile'

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Comprendiamo che quanto emerso oggi, dopo l'audizione del maresciallo dei Carabinieri Salese in Commissione, innervosisca e non poco il collega Michele Gubitosa, che si erge a paladino delle ragioni dell'ex Procuratore Cafiero Deche, audizione dopo audizione, si stanno sciogliendo come neve al sole. Il maresciallo Salese ha confermato quello che ormai sembra essere un dato acquisito, ovvero che Cafiero Deera al corrente dei comportamenti del tenente Striano e che il procuratore aggiuntoRusso aveva redatto un rapporto a tal proposito". Lo dichiarano in una nota congiunta idiin Commissione, Pietro Pittalis (Fi), Riccardo De Corato (Fdi), Gianluca Cantalamessa (Lega), Pino Bicchielli (Nm)."E' evidente che quando si tratta di uno di loro la verità, quella sempre tanto agognata dai grillini, o forse meglio faremmo a chiamarli ex grillini visti i travagli e le vicissitudini degli ultimi giorni, diventa un fattore secondario, opinabile e discutibile.