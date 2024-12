Zon.it - Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 10 dicembre

La nuova serie televisiva turca, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui ledisu Zon.it., ladi10Leyla scopre documenti che collegano Galip alla malattia dei bambini del villaggio. Nonostante le minacce di Galip, Leyla decide di non cedere, mettendo a rischio la sua sicurezza.Chi è Nihan di?Il personaggio di Nihan è interpretato da Neslihan Atagül, che è nata a Istanbul il 20 agosto 1992. Fin da piccola è appassionata di recitazione e ha sempre sognato di diventare un’attrice. Per questo motivo, ha studiato teatro all’Università di Yeditepe e ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo nel 2005, recitando in uno spot pubblicitario.