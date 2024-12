Quotidiano.net - Anima sale dopo Caltagirone, Borsa specula sul suo destino

Avvio positivo pera Piazza Affari (+0,5% a 6,5 euro), con la società di gestione del risparmio che continua ad allontanarsi dal prezzo di 6,2 euro ad azione dell'Opa di Banco Bpmche ieri è emerso che l'imprenditore Francesco Gaetanoha aumentato la sua quota dal 3,5% al 5,3% e mentre sulla stampa e sul mercato sisuldell'asset manager nel caso in cui l'Ops di Unicredit su Banco Bpm dovesse andare in porto. L'ipotesi di una cessione al Credit Agricole da parte della banca guidata da Andrea Orcel come contropartita per la consegna della sua quota nel Banco trova freddi gli analisti di Mediobanca, secondo cui una tale operazione "potrebbe attrarre l'attenzione del governo con il golden power, alla luce della sensibilità dei risparmi delle famiglie italiane".