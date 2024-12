Liberoquotidiano.it - "Andrete avanti e lontano!": il segno che oggi fa rosicare tutti, l'oroscopo

Arietee arriverete! Questo il messaggio della Luna nel, fase crescente, probabilmente la più bella di tutto l'anno, così potente da poter propiziare anche un nuovo amore. Sarebbe un amore duraturo, specie per le donne che si trovano sole fino ad. Luna in aspetto con Marte, avete lo sprint necessario per partire subito alla conquista di nuovi primati nel lavoro, attenti però agli aspetti legali delle questioni. Inoltrate le cause, vincerete l'anno prossimo. Toro Gli influssi più interessanti toccano le finanze, Mercurio è ottimo per trattative di vendita e per le questioni scritte - un romanzo sulla vostra vita andrebbe a ruba. Il tempo che passa, e passa in fretta, migliorerà certe situazioni in famiglia e nel matrimonio. Dobbiamo sempre tenere presente l'ostilità di Marte e il doppio gioco di Venere in Acquario, che allarga la sua influenza sull'ambiente di lavoro e le persone che ne fanno parte.