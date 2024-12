Messinatoday.it - Ancora disagi per chi viaggia in autostrada, chiude un tratto per le indagini e le ispezioni sui viadotti

Leggi su Messinatoday.it

Consorzio per le Autostrade Siciliane comunica che per l'esecuzione del servizio per l'esecuzione dellee dellesui, dal 10 dicembre all'11 dicembre, nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 18, è disposta la chiusura al traffico della trattale A20 Me-Pa.