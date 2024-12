Sbircialanotizia.it - Ancora 48 ore di tempesta sull’Italia, le previsioni meteo

Che tempo farà fino a giovedì 12 dicembre Maltempo sull'Italia con freddo, raffiche di vento e pioggia almeno per altre 48 ore. La 'dell’Immacolata', infatti, si ferma per altri due giorni sulla Penisola, andando a colpire specialmente Emilia Romagna e Basso Tirreno. E nel weekend in arrivo un altro ciclone guasterà nuovamente il tempo. .