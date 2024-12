Liberoquotidiano.it - "Allacciate le cinture, ecco cosa dicono del tagliagole": l'ultima sparata dei giornaloni

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. Questa mattina grande spazio alla politica internazionale con iimpegnati a rendere potabile il volto delche guida i ribelli siriani, Al Jolani. Come sottolinea il direttore editoriale di Libero c'è chi ne parla come un "liberista": "vi le, oggi lo definiscono così". Parole chiare che sottolineano come una certa stampa, soprattutto quella progressista, cerchi di dare sembianze umane a un jihadista. Ma tra i veri temi sui quotidiani di oggi ci sono anche le polemiche legate ai carabinieri indagati per la morte di Ramy a Milano nella zona del Corvetto. Una caso delicatissimo che però potrebbe diventare una miccia esplosiva in un quartiere che è già stato messo a ferro e fuoco nei giorni scorsi.