Fanpage.it - Alla fine il governo Meloni ha cancellato le multe ai No Vax: ma niente rimborsi per chi le aveva pagate

Leggi su Fanpage.it

Con il decreto Milleproroghe, che ha ottenuto il via libera in Consiglio dei ministri, ilstabilisce annullamento delleda 100 euro emesse contro quanti non hanno ottemperato l'obbligo vaccinale durante la pandemia Covid.