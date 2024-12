Modenatoday.it - Al Laboratorio Aperto un pomeriggio dedicato a Vittorio Saltini per “Praticare i sogni”

Leggi su Modenatoday.it

"Da alcuni anni in molti hanno espresso il desiderio che la città ricordassee da questo stimolo è nato un progetto che prova a dare forma a questa idea, non solo per ricordare, ma anche per riattivare nella città un confronto culturale e politico su temi quali la.