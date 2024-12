Sbircialanotizia.it - Al-Jawlani nuovo uomo forte, Siria verso un futuro laico o talebano?

Le due identità del leader dei ribelli jihadisti che hanno conquistato il Paese: dal ruolo di primo piano in Is e al-Qaeda al cambio di rotta con la presa di Damasco Jihadista o solo ex jihadista. Estremista o moderato e pragmatico. 'Amico' dei terroristi o difensore della "diversità". Certamente enigmatico ildella .