Quotidiano.net - Accordo Brembo-Michelin tra freni e pneumatici intelligenti

hanno firmato unglobale per sfruttare il pieno potenziale delle loro soluzioni, con l'obiettivo di rivoluzionare le prestazioni dei veicoli e offrire ai conducenti più alti standard di sicurezza e comfort.hanno unito le loro competenze. Il risultato è un'innovazione basata sullo scambio continuo di dati in tempo reale tra il software delle soluzioni connesse di, che fornisce dati di aderenza dei, e il sistema frenante innovativo Sensify di. I test iniziali, eseguiti virtualmente e sul campo, sono "molto promettenti", spiega una nota congiunta di. I test hanno dimostrato riduzioni delle distanze di frenata fino a quattro metri in situazioni di emergenza, con gli stessie in varie condizioni.