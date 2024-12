Genovatoday.it - A tutta velocità sul monopattino tra la gente, con la droga in tasca (e in casa)

Leggi su Genovatoday.it

Stava "zigzagando" con ilelettrico asostenuta tra i pedoni, l'uomo di 35 anni che è stato fermato, controllato e infine arrestato per spaccio dalla polizia di Stato. È successo ieri, lunedì 9 dicembre, verso le 15 in via Cornigliano: una volante, durante un servizio di.