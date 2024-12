Lidentita.it - A Torino le eccellenze della meeting industry incontrano il meglio del panorama buyer

Leggi su Lidentita.it

è pronta ospita 80internazionaliindustry, prevalentemente europei, con una partecipazione extraeuropea al 20% grazie alla presenza dinordamericani come USA e Canada, e per la prima volta del Brasile. Sono gli ospitistessa edizione di Italy at Hand, dal 10 al 13 dicembre l’evento “B2B” di punta per . AleildelL'Identità.