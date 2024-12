Padovaoggi.it - A Montegrotto presentazione del libro di Mario Mori e Giuseppe De Donno "L'altra verità"

Giovedì 12 dicembre 2024 alle 19.30 presso il Centro Comunale "Gino Strada" di Via Diocleziana, 4, verrà presentato il"L'" diDe.Il primo ottobre 1992, il potente ex sindaco di Palermo, in rapporti con Totò Riina e Bernardo Provenzano e più.