Baritoday.it - A Mola di Bari lo spettacolo "Cabaret Circense" della Compagnia Pachamama

Leggi su Baritoday.it

Il 15 dicembre a partire dalle ore 11 appuntamento adiin Piazza XX settembre per dare il via alla celebrazioni delle festività natalizie in città con le performance artistichee il loro "".Unodinamico e imprevedibile di arte.