A Milano cuore stressato dalle ondate di calore, i quartieri più a rischio

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Ildei milanesi è sotto stress e non solo per i ritmi della vita all'ombra della Madonnina. A mettere in pericolo la salute nel capoluogo meneghino ci sono anche ledi, sul cui impatto – in tempi di crisi climatica – ha indagato uno studio PoliMi-Areu, pubblicato su 'Population and .