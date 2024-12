Oasport.it - A che ora i Mondiali di nuoto oggi in tv: programma 10 dicembre, streaming, italiani in gara

, martedì 10, prenderà il via l’edizione 2024 deidiin vasca corta. Nella piscina da 25 metri della Duna Arena di Budapest (Ungheria) si prospetta un day-1 particolarmente interessante di una rassegna iridata che va a chiudere l’annata, caratterizzata in particolare dalla disputata dei Giochi Olimpici di Parigi nella scorsa estate.LA DIRETTA LIVE DEIDIIN VASCA CORTA ALLE 9.00 E ALLE 17.30Si comincerà alle 09.00 con le batterie e spetterà a Simona Quadarella rompere il ghiaccio. La campionessa romana sarà sui blocchetti di partenza dei 400 stile libero donne. Una distanza che non è la sua preferita, ma funzionale a entrare in, provando in questo contesto a centrare la finale e vedere poi come si andrà. A seguire saranno i 100 dorso donne e uomini a tenere banco con Giulia D’Innocenzo, Christian Bacico e Lorenzo Mora che vorranno far bene per entrare in semifinale.