Ilpiacenza.it - A Biffi Arte si presente il libro strenna de “L’Urtiga”

Leggi su Ilpiacenza.it

È in uscita fresco di tipografia, un nuovoin occasione delle venture festività natalizie 2024: sarà, infatti, presentato alle ore 18 del giorno giovedì 12 dicembre 2024 presso la Galleria d’a Piacenza -in Via Chiapponi numero 39 (all’ angolo con Largo Sant’.