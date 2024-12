Fanpage.it - 122 milioni di persone fuggono da guerre e persecuzioni, il 2023 è stato l’anno peggiore

L'agenzia ONU per i Rifugiati (UNHCR) lancia l'allarme: al momento ci sono decine di conflitti in corso in tutto il mondo, e il numero delle vittime di violenze è sempre più alto. Mai come in questo momento c'è bisogno dell'aiuto di tutti per salvare i civili che rischiano la vita.