Infobetting.com - West Ham-Wolverhampton (lunedì 09 dicembre 2024 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Buona occasione per gli Hammers

Leggi su Infobetting.com

Un “Monday Night” in una settimana nella quale si giocano le coppe europee non può che vedere protagoniste due squadre che non vi prendono parte, comeHam e. Entrambe sono reduci da due sconfitte, rispettivamente contro Arsenal e Leicester i padroni di casa e Bournemouth ed Everton gli ospiti, ed entrambe sono parimenti .InfoBetting: Scommesse Sportive e