Parmatoday.it - Vita notturna, al via un piano innovativo del Comune: "Città più inclusiva, sicura e dinamica"

Leggi su Parmatoday.it

La Giunta ha espresso indirizzo favorevole per la realizzazione, in via sperimentale, di un "per le Economie della Notte", al fine di garantire la convivenza tra le diverse attività economiche, sociali e culturali notturne, la sicurezza pubblica e il diritto al riposo dei cittadini. Per le.