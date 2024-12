Ferraratoday.it - Violento incidente in centro, motociclista ferito dopo un volo sull'asfalto - FOTO

Leggi su Ferraratoday.it

La frenataviscido e il, lunedì pomeriggio intorno alle 18.30, in corso Giovecca, quasi all’altezza dell’incrocio con via Giovanni Boldini. Un giovane, in sella ad una moto, stava percorrendo la strada in direzione dell'ex ospedale Sant’Anna quando, per cause.