Latinatoday.it - VIDEO | La commissaria Asl: "Giornata importante per il Goretti"

Leggi su Latinatoday.it

“Unaper la Asl di Latina, in particolare per il dea di secondo livello. Dobbiamo ricordare che sono cinque i Dea nel Lazio, quattro in provincia di Roma e uno a Latina. Oggi con la Medicina d’Urgenza ci saranno 20 posti letto in terapia sub intensiva. Significa dare ulteriori.