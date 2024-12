Unlimitednews.it - Vicenza, sequestrati 1.300 articoli natalizi non sicuri

(ITALPRESS) – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Vicenza, hanno sottoposto a sequestro amministrativo oltre 1.300 articoli tra addobbi e giocattoli per bambini non conformi alla normativa vigente. Contestualmente, sono state comminate sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo di 3.096,00 euro.