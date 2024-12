Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2024 ore 17:15

DEL 9 DICEMBREORE 17.20 MATTEO ROSSIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LE AUTOSTRADESULLA DIRAMAZIONESUD RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DA TOR VERGATA AL RACCORDO IN DIREZIONESEGNALATO UN INCIDENTE SULLA A12-TARQUINIA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA ALTEZZA TORREIMPIETRA, PRESTARE ATTENZIONEAUTO IN CODA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 IN DIREZIONE RACCORDO DALLA TANGENIZIALE EST AL RACCORDO ANULARESTESSA SITUAZIONE SULLAFIUMICINO ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINOCI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULAREIN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO LE CODE PER TRAFFICO DALLA PONTINA ALLA DIRAMAZIONESUDMENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI DA CASSIA BIS A TIBURTINA SEMPRE PER TRAFFICOA SUD DELLA CAPITALESULLA NETTUNENSE FILE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PER INCIDENTE TRA APRILIA E CAMPO DI CARNECODE A TRATTI IN DIREZIONE OSTIA SEMPRE PER TRAFFICO SULLA COLOMBO TRA MALAFEDE E ACILIAMENTRE SULLA PONTINA PERMANGONO I RALLENTAMENTI ALTEZZA POMEZIA E PIU’ AVANTI AD APRILIA TUTTO IN DIREZIONE LATINADA MATTEO ROSSI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE.