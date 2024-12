Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2024 ore 09:15

9DICEMBREORE 9.05 ERICA TERENZIUN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICATA L’A1-NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORMAI RISOLTO.RESIDUE FILE TRA FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE.E PROPRIO A CAUSA DELLA DIFFICOLTà D’IMMISSIONE SU QUEL TRATTO AUTOSTRADALE, CI SONO FILE SULLA REGIONALE 214.ALTRO INCIDENTE SULLA A1 TRA COLLEFERRO E VALMONTON E SEMPRE IN DIREZIONE.FILE SULLA DIRAMAZIONESUD AL’ALTEZZA DEL RACCORDO SEMPRE IN INGRESSO A.CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E IL GRA VERSO.E PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE: FILE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPA, TRA LAURENTINA E VIA DEL MARE E TRA BUFALOTTA E NOMENTANA.RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA BOCCEA E PESCACCIO, TRA-FIUMICINO E PONTINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA.