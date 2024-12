Sport.quotidiano.net - Via alla vendita dei biglietti per Pisa-Bari

, 9 dicembre 2024 - La societàSporting Club comunica le modalità di acquisto deirelativigara, in programma venerdì 13 dicembre 2024Cetilar® Arena (ore 20.30) e valida per la 17° giornata del Campionato Serie BKT. Apertura PreCurva Nord – Gradinata – Tribuna (Inferiore e Superiore). Lunedì 9 dicembre (ore 15.30) in tutti i puntidel circuito Ticketone. Questi i puntiattivi sul territoriono: –Store (via Oberdan – Borgo Largo 22) Avviso. chiuso lunedì 9 dicembre per lavori di ristrutturazione – Solo(via Piave) – Tifo(Fornacette) Apertura PreCurva Sud (settore ospiti). Lunedì 9 dicembre (ore 15.30). Su indicazione delle Autorità competenti i residenti nella Regione Puglia potranno acquistaresoltanto nel settore ospiti (Curva Sud).