Modenatoday.it - Via ai lavori per la nuova zona 30 nell'area Corni-Cattaneo

Leggi su Modenatoday.it

Prendono il via in questi giorni idi realizzazione della30, parte di un pacchetto di interventi in corso che comprende, tra l’altro, anche un nuovo tratto ciclopedonale sulla dorsale di via Emilia ovest, tra il civico 621 e via Salgari, quasi concluso.