Varese, MV Agusta riparte senza gli austriaci e "fa da sola": piano industriale da tremila moto nel 2025

, 9 dicembre 2024 – Al termine dell’incontro in Confindustriatra le parti sindacali e i rappresentanti dell’austriaca Ktm almeno due “certezze” sono emerse: la prima è che è arrivata la comunicazione che MVnon viene più considerata un asset strategico per il colosso d’oltralpe, principale produttore europeo disportive; la seconda, la produzione per il nuovo anno ormai alle porte sarà rilanciata con l’obiettivo di produrre negli stabilimenti varesini. Una trattativa è stata quindi avviata per riportare l’intera produzione all’interno dell’azienda. “Tuttavia, a causa del concordato in corso, saranno necessari circa 90 giorni per realizzare questo, con una tempistica stimata attorno alla fine di marzo”, hanno sottolineato i sindacati, che hanno avuto delle rassicurazioni sia sulsia circa il mantenimento dei livelli occupazionali.