Triesteprima.it - Vacanze low cost in Friuli Venezia Giulia con il Voucher TUReSTA

Leggi su Triesteprima.it

Si avvicinano le feste e per molti è tempo di iniziare a pensare alle. Ilin FVG è un'importante iniziativa per incentivare la ripartenza del settore turistico in regione a favore dei cittadini residenti inper l'acquisto di almeno tre pernottamenti.