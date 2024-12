Anteprima24.it - Va a fuoco una casa in un edificio: gravi danni

Tempo di lettura: < 1 minutoLa squadra dei Vigili deldel distaccamento di Grottaminarda è intervenuta intorno alle ore 01:50 della scorsa notte in via Alcide De Gasperi, nel Comune di Castel Baronia, per un incendio sviluppatosi in un'abitazione situata al piano terra di un. Le fiamme, che hanno interessato parte dell'appartamento, sono state domate, e la struttura è stata messa in sicurezza.Fortunatamente, al momento dell'incidente, l'uomo che utilizzava l'abitazione non era in. Di conseguenza, oltre airiportati dall'appartamento, non si sono registrate altre persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso.