Forlitoday.it - Università e mondo del lavoro, "servono ponti per affrontare le importanti sfide del futuro"

Leggi su Forlitoday.it

Un confronto sul rapporto di valore traed ecosistema economico, sociale ed istituzionale del territorio, sulle competenze e sui talenti richieste dalle aziende, sulla formazione continua come leva per accompagnare la crescita in un contesto del mercato delin rapida evoluzione.